POL-KB: Edertal-Mehlen - Baucontainer aufgebrochen, Werkzeuge und Kabel gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag (9. Juni) brachen unbekannte Täter in ein Telekommunikationsgeschäft in der Korbacher Prof.-Bier-Straße ein. Sie entwendeten acht Handy, Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter schlugen gegen 01.00 Uhr eine Scheibe ein und konnten so in das Geschäft einsteigen. Hier entwendeten sie offensichtlich gezielt ...

mehr