LPI-NDH: Wohnhausbrand

Mühlhausen (ots) - In der vergangenen Nacht wurde ein Kinder- und Jugendheim von einem Dieb heimgesucht. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Mann und informierte umgehend die Polizei. Der Täter hantierte an einem Fallrohr und entwendete dies anschließend. Der Mann entfernte sich schlussendlich in unbekannte Richtung vom Tatort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht aufgegriffen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

