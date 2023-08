Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pfefferspray in Hausflur versprüht

Mühlhausen (ots)

Ein derzeit Unbekannter versprühte gestern in der Felchtaer Straße Pfefferspray in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Ob es sich hierbei um ein Versehen oder einen Streich handelt ist gegenwärtig nicht bekannt. Ein 16-Jähriger erlitt Hautreizungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Flur musste gelüftet werden, bevor er wieder ohne Gefahr genutzt werden konnte.

