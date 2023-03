POL-PPWP: Betrunken gegen Bus gestoßen und gestürzt

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben in der Pariser Straße den Katalysator eines Opel Zafira gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen festgestellt. Der Zafira war von seinem Besitzer am Sonntag gegen 20:30 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 196 abgestellt worden. Am Montagmorgen fand er den Wagen gegen 7:30 Uhr aufgebockt auf einen Wagenheber vor. Der Katalysator war herausgetrennt worden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der ...

