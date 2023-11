Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Donnerstagabend unberechtigt Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in Heilbronn. Zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr hebelte der Täter oder die Täterin die Balkontür der Wohnung in der Straße "Im Gemmingstal" auf und gelangte so ins Innere. Dort wurden im Anschluss alle Zimmertüren und in einem Zimmer bereits Schränke und Schubladen geöffnet. Vermutlich wurde die Person bei der Tat gestört, weshalb sie die Wohnung ohne Diebesgut wieder verließ. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

