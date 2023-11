Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim-Asbach: PKW aufgebrochen und Teile gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen BMW in Obrigheim-Asbach auf. Zwischen 18.45 Uhr am Donnerstagabend und dem nächsten Morgen, 6.40 Uhr, öffneten der oder die Täter auf bisher unbekannte Weise das Fahrzeug, welches in der Straße "Große Gärten" abgestellt war. Anschließend wurden das Lenkrad mit Airbag, das Navigationsgerät, der Schaltknauf der Automatik und die iDrive Bedienkonsole aus dem Auto entwendet. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

