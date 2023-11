Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Pkw beschädigt und geflüchtet

Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag einen geparkten VW Polo in Walldürn beschädigte. Der Pkw stand zwischen 15 Uhr und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz einer Versicherung im Bettendorfring. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Kotflügel in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Osterburken: Von Pedelec in Straßengraben gestürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 43-Jähriger am Samstagabend, als er von seinem Pedelec in den Straßengraben stürzte. Der Mann fuhr gegen 20.30 Uhr von der Straße "Krückerle" in Osterburken nach rechts in die Industriestraße ein. In der Kurve prallte er gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Hierdurch stürzte er und fiel in einen etwa 2,5 Meter tiefen Graben. Sein Fahrrad blieb an der Schutzplanke stehen. Ein Alkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Schaden am Pedelec wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell