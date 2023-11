Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.11.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Sand in Ölwanne von VW geschüttet - Zeugen gesucht

Durch bislang Unbekannte wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 8.45 Uhr, der VW einer 36-Jährigen in Bretzfeld beschädigt. Der oder die Täter füllten vermutlich in der Jakob-Fischer-Straße in Bretzfeld-Schwabbach Sand in die Ölwanne und in den Einfüllstutzen. Es kann jedoch bislang auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Sand erst auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße eingefüllt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

