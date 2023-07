Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell-Hürbel - Kinder werfen Steine

Nach einem Steinwurf gegen ein fahrendes Auto am Dienstag in Gutenzell-Hürbel ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Wie die Polizei berichtet, war ein 46-Jähriger in seinem Renault in der Kirchberger Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Niederzell. Auf Höhe der Brücke über die Rot sah der Mann zwei Kinder. Die saßen in einem Gebüsch und warfen Steine in die Richtung des Vorbeifahrenden. Der erkannte die heranfliegenden Steine und wich nach rechts aus. Dabei stieß der 46-Jährige mit dem rechten Rad gegen den Bordstein. Der Reifen löste sich von der Felgen, der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die beiden Kinder, die der Mann vom Alter zwischen zehn und zwölf Jahren beschrieb, rannten davon. Beide Jungen hatten hellblondes Haar. Der Werfer trug eine kurze Hose und ein beiges T-Shirt. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Kindern bitte an die Polizei Ochsenhausen unter der Telefon-Nr. 07351/202050.

