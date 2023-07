Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Böhmenkirch - Fahrzeug macht sich selbständig

Am Dienstag verursachte ein weggerolltes Fahrzeug in Böhmenkirch einen Unfall.

Gegen 12 Uhr parkte ein 32-jähriger Paketbote seinen Ford in einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße. Da der Mann das Fahrzeug wohl nicht richtig sicherte, rollte es auf die Bundesstraße. Dort war ein 47-Jähriger mit einem leeren Kieslaster in Richtung Söhnstetten unterwegs. Der Mann versuchte noch dem Paketfahrzeug ausweichen, konnte einen Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge prallten ineinander. Der 47-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Paketfahrzeug auf 10.000 Euro und am Sattelzug auf 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr der B466 bis gegen 13.30 Uhr gesperrt und umgeleitet werden.

