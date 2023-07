Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Hohen Schaden verursacht

Seiner Zerstörungswut ließ ein Unbekannter am Dienstag in Ehingen freien Lauf.

Ulm (ots)

Zwischen 1 Uhr und 1.15 Uhr gelangte der Unbekannte auf das Gelände des Freibades in der Müllerstraße. Dort schlug er mehrere Scheiben am Kassenhäuschen und am Kiosk ein. Mehrere Mülleimer und Stühle wurden umher geworfen. Eine Videokamera zeichnete während dieser Zeit eine etwa 20 Jahre alte männliche Person auf. Das Polizeirevier Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

