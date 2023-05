Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gewalttätige Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Bahnhofspassage

10.05.2023, 21.10 Uhr

Am Mittwochabend kam es in der Bahnhofspassage in der Wolfsburger Innenstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn leicht verletzt wurde.

Die genaueren Umstände des Vorfalls sind derzeit unbekannt, so dass die Ermittler hoffen, dass Passanten Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell