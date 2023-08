POL-HB: Nr.: 0501--15-Jähriger überfällt Discounter

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Arsterdamm

Zeit: 25.08.24, 20.30 Uhr

Die Polizei nahm am Freitagabend nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Discounter in Arsten einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein Mittäter flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20.30 Uhr betraten zwei Maskierte mit Schusswaffen den Markt am Arsterdamm. Einer sprang sofort auf das Kassenband, zielte mit der Waffe auf den Kassierer und forderte ihn auf, die Kassenschublade zu öffnen. Anschließend entnahm das Duo daraus Geldscheine und aus einem Regal diverse Zigarettenschachteln und flüchtete. Im Eingangsbereich konnte der 15-Jährige durch einen Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sein Komplize stieg in einen blauen Opel, in dem zwei weitere Personen warteten und flüchtete damit in Richtung Habenhauser Brückenstraße. Bei dem jugendlichen Räuber konnten in seinem Turnbeutel Bargeld, Zigaretten und eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Die Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Der 15-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten entlassen.

Die Ermittlungen gegen ihn und seinen Mitttäter wegen schweren Raubes dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

