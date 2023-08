POL-HB: Nr.: 0498--Überfall auf Garagenladen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Wiesenstraße Zeit: 24.08.23, 17.05 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Haushaltswarenladen, betrieben in zwei Garagen, in der Bahnhofsvorstadt überfallen. Der Inhaber wurde dabei am Kopf verletzt. Der Täter flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann betrat mit einer gelben Gaskartusche in der Hand das Geschäft des 79-Jährigen an der Wiesenstraße. Zunächst verwickelte er den Ladenbesitzer in ein Gespräch und begab sich sodann zielstrebig in Richtung Kasse. Als der 79-Jährige ihm folgte, schlug der vermeintliche Kunde ihm mehrfach mit der Gaskartusche gegen den Kopf. Anschließend flüchtete der Angreifer ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Der Mann erlitt blutende Kopfwunden und musste von alarmierten Rettungskräften vor Ort behandelt werden.

Der Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß und dick sein. Er trug zur Tatzeit einen Vollbart und wurde mit dunklem Teint beschrieben. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem beigefarbenen T-Shirt, einer hellen Hose, einem schwarzen Cap und schwarzen Schuhen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

