POL-HB: Nr.: 0496--Schwerverletzte nach Verkehrsunfall--

Ort: Bremen-Bundesautobahn 270 (A 270), OT Lesum Zeit: 23.08.23, 20.45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 270 in Fahrtrichtung Bremen-Nord wurden am Mittwochabend vier Menschen schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Eine 45 Jahre alte Autofahrerin befuhr gegen 20.45 Uhr mit ihrem VW Polo die A 270 in einem Baustellenbereich in Fahrtrichtung Lesum. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von hinten ein grauer Pkw-Hyundai, der an der Anschlussstelle Lesum abfahren wollte. Dabei fuhr die 33-jährige Fahrerin so dicht neben dem Polo, sodass dieser seitlich touchiert wurde und ins Schleudern geriet. Der Polo wirbelte dadurch nach links, kam vom eigenen Fahrstreifen ab und stieß mit einem im Gegenverkehr fahrenden Seat Ibiza zusammen. Die Polofahrerin sowie alle drei Fahrzeuginsassinnen des Seats im Alter von 14, 16 und 46 Jahren wurden dabei schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung von Rettungskräften mussten sie in verschiedene Krankenhäuser zur weiteren Behandlung transportiert werden. Die Unfallwagen waren zum Teil nicht mehr fahrbereit, verloren Betriebsstoffe und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Lesum kurzzeitig voll gesperrt. Nach eigenen Angaben hantierte die 33-jährige Hyundaifahrerin zum Unfallzeitpunkt an ihrem Handy. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Die Polizei weist daraufhin: Ablenkung im Straßenverkehr, wie durch die Nutzung eines Handys, hat seit Jahren einen wachsenden Anteil an der Entstehung gefährlicher Verkehrssituationen. Wir appellieren: Richten Sie stets den Fokus auf den ohnehin schon sehr komplexen Straßenverkehr. Dies gilt nicht nur für das Autofahren, sondern genauso auf dem Fahrrad, oder wenn man zu Fuß unterwegs ist. Mehr Informationen finden Sie dazu auch unter www.Polizei.Bremen.de.

