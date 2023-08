Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0497--Polizei sucht Zeugen nach Raubtat--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Farger Straße Zeit: 22.08.23, 22.10 Uhr

Nach einem möglichen Raub in Blumenthal in Bremen-Nord am Dienstagabend ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

Der offensichtlich verwirrte Mann wurde um kurz nach 22 Uhr durch Zeugen im Vorraum einer Bankfiliale in der Farger Straße in Bremen-Farge aufgefunden. Dort lag er augenscheinlich schwer verletzt auf dem Boden. Handy und Geldbörse fehlten, zum Tatgeschehen konnte der 43-Jährige keine eindeutigen Angaben machen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann und fuhren ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo er operiert wird.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet und fragt: "Wem ist Dienstagabend gegen 22 Uhr oder früher etwas Verdächtiges im Bereich der Farger Straße aufgefallen?" Hinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell