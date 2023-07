Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Festnahme und Haft nach Diebstahl

Baden-Baden (ots)

Nach einem Diebstahl am Montagabend in einem Modehaus in der Langestraße konnte im Zuge einer eingeleiteten Fahndung ein Tatverdächtiger in Bayern festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich zwei Männer kurz vor 18:30 Uhr im Modehaus mit hochwertigen Kleidungsstücken im Wert von mehreren Tausend Euro eingedeckt. Als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten, verrichtete die elektronische Diebstahlsicherung ihren Dienst und machte akustisch auf das kriminelle Treiben aufmerksam. Zwei Mitarbeiter des Modegeschäfts nahmen die Verfolgung auf und beobachteten, wie einer der Verdächtigen samt Diebesgut in einen in der Luisenstraße abgestellten, weißen Mazda einstieg und kurz danach den zweiten Verdächtigen aufnahm. Am Fußgängerüberweg in der Luisenstraße/Sternstraße hätten sich die beiden Mitarbeiter vor das Fluchtfahrzeug gestellt, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Der Lenker des weißen Mazda fuhr allerdings an ihnen vorbei, wobei einer der Mitarbeiter laut seinen Schilderungen ein Stück zur Seite gehen musste, um nicht touchiert zu werden. Im Zuge der länderübergreifenden Ermittlungen konnte ein 48 Jahre alter Mann von Beamten der Polizeiinspektion Bobingen in Bayern ausfindig und festgenommen werden. Er steht im Verdacht an dem Diebstahl aktiv beteiligt gewesen zu sein. Bei ihm konnte nahezu das gesamte Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Der 48-Jährige wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden in Augsburg einem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird gemeinschaftlich begangener gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Der Richter erließ Haftbefehl, worauf der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte zu dem zweiten Mittäter dauern an.

