POL-OG: Baden-Baden, Oos - In Werksgelände eingebrochen, Hinweise erbeten

Achern (ots) - Ein 65-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Fautenbacher Straße, an der Kreuzung zur Güterhallenstraße, leicht verletzt. Gegen 10 Uhr soll eine 31-jährige Renault-Lenkerin auf der Fautenbacher Straße unterwegs gewesen sein und beim Abbiegen in die Güterhallenstraße den Vorrang des Radfahrers missachtet haben. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der ...

mehr