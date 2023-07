Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Sachbeschädigung an einer "Marienstatur"

Zeugen gesucht

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Am Morgen des 5. Juli 2023 entdeckte ein Anwohner eine Beschädigung an der "Marienstatur" am "Holzenthaler-Schaubkreuz". Die "Marienstatur" befindet sich an der B3, schräg gegenüber der Leutkirchstraße. Die Gemeinde Friesenheim stellte daraufhin schriftlich Strafanzeige wegen Sachbeschädigung beim Polizeirevier in Lahr. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht genannt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier in Lahr unter der Telefonnummer 07821 / 277-0.

