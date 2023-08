POL-BI: Einbrecher weckt Bewohnerin auf

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Lippe- Detmold- Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld übernahm die Ermittlungen, nachdem am Wochenende im Innenstadtbereich von Detmold drei Fassaden beschmiert worden waren. Zwischen Freitagabend, 28.07.2023, und Montagmorgen, 31.07.2023, verunzierten unbekannte Täter das Schloss am Schloßplatz, die Kirche am Marktplatz, sowie das Gebäude der Innenstadtwache der Polizei Lippe in der ...

mehr