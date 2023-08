Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Lagerhalle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 31.07.2023, brachen unbekannte Täter in ein Lager- und Logistikzentrum an der Eckendorfer Straße, im Bereich zwischen Am Stadtholz und der Feldstraße, ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Lager- und Logistikzentrum verschafft. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Laptop und zwei Mobiltelefone. Anschließend entkamen sie mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:30 Uhr am Sonntag, 30.07.2023, und 06:20 Uhr am Montag, 31.07.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim ermittelnden Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell