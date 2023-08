Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten stellen Fahrraddieb nach Verfolgungsfahrt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Dienstag, 01.08.2023, machte sich ein polizeibekannter Fahrraddieb mit einer Flex am Schloss eines Lastenrads zu schaffen und wurde dabei von Zeugen erwischt.

Die Bielefelder hörten gegen Mitternacht Geräusche am Van-Randenborgh-Weg und konnten sehen, dass ein ihnen unbekannter Mann mit einer Flex hantierte. Anschließend fuhr er mit einem Lastenrad davon, das seit längerem an der Straße stand.

Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten den Mann kurze Zeit später auf dem Lastenrad an der Werner-Bock-Straße. Als er den Streifenwagen bemerkte, bog er gegenüber der Marktgrafenstraße in eine Grünanlage ein. Die Beamten setzten ihre Verfolgung zu Fuß fort und stellten den Mann schließlich nahe der Werner-Bock-Straße.

In dem Park fanden sie ebenfalls das gestohlene Lastenrad, eine Flex und einen Rucksack, in dem sich ein Fahrradmonitor befand.

Die Beamten stellten das Rad sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 36-jährigen Bielefelder ein, der sich schon mehrfach wegen Fahrraddiebstahls verantworten musste.

Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob ein Zusammenhang zu einem Fahrraddiebstahl in der Nacht auf Samstag, 29.07.2023, an der Turnerstraße besteht. Dort meldete eine Zeugin einen Dieb, der in einem Hinterhof, an der Ecke Friedrich-Verleger-Straße ein schwarzes Pedelec der Marke "Sushi" stahl und in Richtung Kesselbrink flüchtete. Dabei ließ er ein Fahrrad vom Hersteller "VSF Manufaktur" zurück.

Laut Zeugin war der Fahrraddieb zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,85 m groß. Er hatte kurze, dunkle Haare und war mit einem schlichten, langärmligen Oberteil und einer Jeanshose bekleidet. Außerdem hatte er ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu dem Täter nimmt das KK 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

