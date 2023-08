Polizei Bielefeld

POL-BI: "Z"-Schmierereien in Detmold - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe- Detmold-

Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld übernahm die Ermittlungen, nachdem am Wochenende im Innenstadtbereich von Detmold drei Fassaden beschmiert worden waren.

Zwischen Freitagabend, 28.07.2023, und Montagmorgen, 31.07.2023, verunzierten unbekannte Täter das Schloss am Schloßplatz, die Kirche am Marktplatz, sowie das Gebäude der Innenstadtwache der Polizei Lippe in der Paulinenstraße mit "Z" Symbolen. An dem Schloss wurden dazu noch weitere Graffitis angebracht.

Hinweise zu möglichen Tätern oder andere Hinweis zur Tat nimmt der Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521-5450 entgegen.

