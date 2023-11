Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter fährt Auto an

In einem Zeitraum von knapp zwei Stunden hat am Dienstag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeppelinstraße einen geparkten Wagen gestreift. Dieser stand zwischen 17.40 Uhr und 19.20 Uhr entlang der Fahrbahn, wo ihn der Unbekannte an der rechten Seite streifte. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Lkw-Fahrer kollidiert stark alkoholisiert mit Zaun

Beim Rangieren mit seinem Sattelzug hat ein 57-Jähriger am Dienstag kurz vor 11 Uhr einen Zaun im Schornreuteweg touchiert. Bei der Unfallaufnahme staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, als sie bei dem 57-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Test fast 1,4 Promille ergab. Der Ausländer musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Der 57-Jährige wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden fiel indes gering aus.

Grünkraut

Frontalkollision beim Abbiegen - mehrere Verletzte

Die Besatzung eines Rettungswagens ist am Dienstag kurz nach 18 Uhr während einer Einsatzfahrt auf der B 32 mit einem entgegenkommenden VW kollidiert. Die 20 Jahre alte Lenkerin des Rettungsfahrzeugs, das mit Blaulicht und Martinshorn von Ravensburg in Richtung Kofeld unterwegs war, bog auf Höhe Rößlerhalde mit mäßiger Geschwindigkeit nach links auf einen Gemeindeverbindungsweg Richtung Atzenweiler ab. Dabei kollidierte sie mit dem VW eines entgegenkommenden 38-Jährigen. Alle drei Insassen des VW wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch die 20-Jährige und ihre beiden Mitfahrer wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Rettungswagen wird auf rund 30.000 Euro, der am VW auf etwa 40.000 Euro beziffert. Der Abschleppdienst kümmerte sich um beide Fahrzeuge. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme zwischen dem Abzweig Rößlerhalde und dem Abzweig Kofeld bis gegen 20.30 Uhr voll gesperrt.

Weingarten

Streitigkeit zieht Anzeigen nach sich

Ein Streit zwischen einem 21-Jährigen und einer Familienangehörigen in einem Wohnhaus in der Waldseer Straße am frühen Mittwochmorgen hat für den jungen Mann strafrechtliche Konsequenzen. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten wurde zu einer verbalen Auseinandersetzung gerufen. Während der Schlichtung des Streits stellten die Beamten bei dem 21-Jährigen deutlichen Alkohol- und Cannabis-Geruch fest, woraufhin der Mann den Polizisten eine geringe Menge Marihuana übergab. Im weiteren Verlauf verließ der 21-Jährige die Wohnung und konnte von den Beamten wenig später auf einem Fahrrad in Schlangenlinien fahrend in der Ravensburger Straße festgestellt werden. Da ein Alkoholtest weit über ein Promille ergab und auch ein Drogentest positiv anschlug, musste der 21-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und die restliche Nacht in der Arrestzelle verbringen. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmittel und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung tragen.

Weingarten

Unfallflucht mit gestürztem Motorradfahrer

Leichte Verletzungen hat sich ein 25 Jahre alter Polizist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14 Uhr in der Brielmayerstraße zugezogen. Der 25-Jährige war mit einem Polizeimotorrad unterwegs, als ihm auf der engen Straße eine 73-jährige Nissan-Fahrerin mittig entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 25-Jährige aus, geriet auf nassem Laub ins Rutschen und stürzte. Die 73-Jährige setzte ihre Fahrt unterdessen fort und konnte von Polizeibeamten anhand des abgelesenen Kennzeichens kurz darauf an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrerflucht rechnen. Der Sachschaden am Polizei-Motorrad wird auf rund 2.500 Euro beziffert.

Berg

E-Scooter getunt

Ohne Versicherungskennzeichen war ein 36-Jähriger am Dienstag kurz nach 20 Uhr in der Kleintobeler Straße unterwegs, als er von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Scooter auch deutlich schneller als erlaubt lief und eine Fahrerlaubnis für die Nutzung vorliegen müsste. Da der 36-Jährige jedoch nicht über den erforderlichen Führerschein verfügte, endete seine Fahrt an Ort und Stelle. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Waldsee

Schachtdeckel entwendet

In der Urbachstraße in Mittelurbach hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Schachtdeckel entfernt. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Waldburg

Auf Laub gerutscht

Nicht mehr fahrbereit war der Nissan eines 25-Jährigen, nachdem dieser am Dienstag gegen 16 Uhr auf Höhe Reichermoos auf nassem Laub ins Rutschen geraten war. Im weiteren Verlauf kollidierte der Nissan mit dem Betonpfeiler und dem Tor einer Grundstückszufahrt. Der 25-Jährige blieb unverletzt, um den Nissan kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Polizei weist Verkehrsteilnehmer in diesem Zusammenhang insbesondere in Kurven auf die Gefährlichkeit nassen Laubs hin.

Kißlegg

Vandale schlägt Fahrzeugscheiben ein

An einem Pkw, der am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 12.20 Uhr auf einem Waldweg entlang der K 7937 zwischen Holdenreute und Rempertshofen abgestellt war, hat ein Unbekannter fast alle Scheiben eingeschlagen und die Kennzeichen gestohlen. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Aitrach

Frau wird Opfer von Betrügern

Eine Bandansage am Telefon ist einer 44-Jährigen zum Verhängnis geworden. Nachdem der Frau in der Ansage suggeriert wurde, dass ihr Konto gehackt worden sei und sie knapp 1.000 Euro verloren hätte, ging sie weiter auf das Gespräch ein. Im weiteren Verlauf wurde sie mit einer angeblichen Mitarbeiterin und dann mit dem vermeintlichen Chef von Paypal verbunden, der die 44-Jährige aufforderte, eine App auf ihrem Smartphone zu installieren und mit ihrem Bankkonto zu verknüpfen. Dabei gelang es den Betrügern, mehrere hundert Euro von dem Konto abzubuchen, bevor sich die Frau des Betrugs bewusst wurde und das Konto sperren ließ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

