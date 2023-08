Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 64 Jahre alter Mann ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland, Ortsteil Theene, ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 74-jähriger Autofahrer aus Norden gegen 16 Uhr auf der Straße Großer Bogen und wollte nach links auf die Ekelser Straße fahren. Hierbei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Mann, der auf der Ekelser Straße mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Moordorf fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 64-jährige Leichtkraftradfahrer aus Südbrookmerland wurde tödlich verletzt. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der 74-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Nach ersten Erkenntnissen blieb er unverletzt. Es waren ein Notarzt und ein Rettungswagen vor Ort. Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 17.30 Uhr an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell