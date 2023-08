Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Spielgerät beschädigt

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Spielgerät beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Norden. Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 30.07., auf Montag, 31.07.2023, haben Unbekannte im Neuen Weg ein Wasserstrudelspielgerät beschädigt. Die Täter nutzten in dem Zusammenhang möglicherweise eine Luftdruckwaffe mit Stahlgeschoss. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in der Auricher Innenstadt ereignet. Gegen 15.35 Uhr fuhr die Fahrerin eines weißen VW Golf auf der Leerer Landstraße und wollte nach links auf den Fischteichweg einbiegen. Sie musste hierfür an der Ampel auf dem Abbiegestreifen warten. Ein grauer Opel Corsa kam ihr entgegen, überquerte die Kreuzung und kollidierte mit dem Außenspiegel ihres VW. Der unbekannte Opel-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Um den entstandenen Schaden kümmerte er sich nicht. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer des grauen Opel Corsa unter 04941 606215.

