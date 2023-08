Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag/Samstag, 04./.05.08.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrslage

Aurich - Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung der Polizei Aurich auf der Julianenburger Straße einen Pkw mit auffälliger Fahrweise fest und führte daraufhin eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 40-jährige Fahrzeugführer aus Aurich mit einem festgestellten Atemalkoholwert von weit über 2 Promille erheblich alkoholisiert war. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens einbehalten.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Betrunkene PKW-Fahrerin

Eine 19-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte, rückwärts aus einer Parklücke auf die Bahnhofstraße in Marienhafe zu fahren und übersah dabei den hinter ihr parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich, dass die 19-jährige Emderin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung von über 1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Der 19-Jährigen droht nun ein Strafverfahren.

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Streit zwischen Mietern eskaliert

Am Freitagabend kam es zwischen einem 75-jährigen Dornumer und seiner 42-jährigen Nachbarin zum Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprühte die Nachbarin mit Pfefferspray um sich und traf dabei den 75-jährigen. Dieser schlug daraufhin mit einer Plastikstange auf die Nachbarin ein. Beide Parteien wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Norderney - Zeche geprellt

Am Freitagmorgen betraten zwei unbekannte Männer den Außenbereich des Strandrestaurants Surfcafé und setzten sich in einen Strandkorb. Im Verlauf des Tages bestellten die Männer diverse alkoholische Getränke und verließen am Abend, gegen 21:10 Uhr, unbemerkt das Restaurant ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Hinweise zu den beiden unbekannten Männern nimmt die Polizei auf Norderney unter 04932 - 92980 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Ladendiebstahl

Am Freitagnachmittag betrat eine 33-jährige Wittmunderin gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Tochter einen Drogeriemarkt in der Wittmunder Innenstadt. Nachdem Mutter und Tochter Waren in einem Gesamtwert von knapp 175 Euro in einem mitgeführten Kinderwagen verstauten, schob die minderjährige Tochter diesen aus dem Drogeriemarkt ohne die Waren zu bezahlen. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter wurde die Tathandlung beobachtet und die Polizei Wittmund verständigt. Gegen Mutter und Tochter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell