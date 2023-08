Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Aurich - Kradfahrer versuchte vor Polizei zu flüchten

Aurich - Autofahrerin gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Auf einem Hotelparkplatz in Aurich kam es in dieser Woche zu einer Unfallflucht. Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr, touchierte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Opel Corsa. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt. Der Parkplatz, auf dem der Unfall passierte, befindet sich in der Straße Lambertshof. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Kradfahrer versuchte vor Polizei zu flüchten

Ein 22-jähriger Kradfahrer hat in der Nacht zu Donnerstag in Aurich versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann fuhr um kurz nach Mitternacht in der Innenstadt, als die Polizei ihn anhalten wollte. Der Kradfahrer versuchte daraufhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Es gelang den Beamten aber, ihn dennoch stoppen. Sie stellten fest, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Aurich - Autofahrerin gesucht

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 36-Jährige mit ihrem Pedelec gegen 17.20 Uhr auf dem Middelburger Weg in Richtung Leerer Landstraße, als ihr in einer S-Kurve ein roter Kleinwagen entgegenkam. Die Pedelec-Fahrerin musste dem Auto ausweichen und stürzte. Sie wurde leicht verletzt und ihr Pedelec beschädigt. Die Fahrerin des roten Kleinwagens setzte ihre Fahrt in Richtung Kirchdorfer Straße fort. Hinweise auf die bislang unbekannte Autofahrerin nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell