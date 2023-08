Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund/Leerhafe - Altreifen illegal entsorgt

In Wittmund-Leerhafe sind am Montag etwa hundert Altreifen in der Natur entsorgt worden. Unbekannte fuhren in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr vermutlich zweimal in den Heikenkämper Weg und luden an zwei Zufahrten zu landwirtschaftlichen Nutzflächen jeweils rund 50 Reifen ab. Es gibt Hinweise auf einen weißen Sprinter, der hiermit in Verbindung stehen könnte. Möglicherweise geben sich Personen in der Region gegenüber Anwohnern oder Landwirten als fachgerechte Entsorger aus und nehmen Altreifen gegen Entgelt mit. Statt sie fachgerecht zu entsorgen, werden die Reifen dann jedoch offenbar in der Natur abgelegt. Hinweise auf verdächtige Personen, insbesondere auch zu einem weißen Sprinter, nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Unfallflucht

Im Dohuser Weg in Wittmund hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 7.20 Uhr und 15.50 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Kraftfahrzeug einen roten Seat Alhambra an der Fahrerseite. Der unbekannte Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04462 9110.

Neuharlingersiel - Radfahrer verletzt

Ein 65 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Neuharlingersiel verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 15.50 Uhr ein 47-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Straße Addenhausen in Richtung Ortsmitte und wollte auf Höhe der Nordseestraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den 65-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Ortsmitte fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der 65-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

