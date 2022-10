POL-MFR: (1274) Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

Lauf a.d. Pegnitz (ots) - Am Freitagvormittag (14.10.2022) brach in einem Zimmer eines Seniorenwohnheims in Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger Land) ein Feuer aus. Zwei Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 11:00 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in dem Wohnheim in der Bahnhofstraße. Die eintreffenden Streifen sowie die Kräfte der Feuerwehr ...

