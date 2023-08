Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Eiswagen aufgebrochen

Einen Eiswagen haben Unbekannte in Norden aufgebrochen. Zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengrundstück in der Gewerbestraße und öffneten dort einen Eiswagen. Sie entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Unfallflucht

In der Gemeinde Krummhörn kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem roten Kleinwagen auf der Greetsieler Straße in Richtung Greetsiel. In Höhe Cirksenaweg überholte der Fahrer des Kleinwagens einen vorausfahrenden Pkw, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein weißer VW-Caddy, der in Richtung Norden fuhr, musste auf die Berme ausweichen und wurde am Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des roten Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch er dürfte einen defekten Außenspiegel haben. Möglicherweise handelte es sich bei dem roten Kleinwagen um einen Renault Clio mit schwarzen Außenspiegeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Moordorf - Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag in Moordorf gestoppt worden. Um kurz nach Mitternacht hielt die Polizei den 46-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Auricher Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Aurich - Radfahrerin verletzt

Bei einem Unfall in Aurich ist am Donnerstag eine Radfahrerin verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter auf dem Hoheberger Weg in Richtung Pferdemarktkreuzung. Als er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah er offenbar eine 68-jährige Fahrradfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Sie stürzte und wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Wiesmoor. Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße stieß zwischen 10 Uhr und 11 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen grauen Opel Corsa. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Norden verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr fuhr der 70-Jährige mit einem BMW auf der Norddeicher Straße in Richtung Norddeich und übersah offenbar, dass vor ihm ein 70-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Der BMW-Fahrer fuhr auf den VW auf, wodurch der VW auf einen weiteren VW geschoben wurde. Der 70-jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - Radfahrer verletzt

In der Osterstraße in Norden kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 20.20 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Pedelec entlang der Kleinen Mühlenstraße in Richtung stadteinwärts. Er wollte in die Straße Neuer Weg fahren und übersah hierbei einen von rechts kommenden 31-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell