Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 05./06.08.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Zu einem Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden kam es am späten Samstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr auf der Hoddelkestraße in Münkeboe. Hier kam es im Kurvenverlauf zu einer Berührung der Außenspiegel zweier, sich entgegenkommender, Pkw. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei einem der Fahrzeugführer deutlichen Alkoholkonsum fest. Bei dem 49-jährigen Südbrookmerländer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein einbehalten. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Südbrookmerland - Unter Alkoholoeinfluss Pkw geführt

Auricher Polizeibeamte kontrollierten gegen Mitternacht auf der Auricher Straße in Moordorf einen 38-jährigen Autofahrer und stellten hierbei eine Alkoholisierung von über 0,5 Promille fest. Der Mann aus Ihlow muss sich nun auf ein empfindliches Bußgeld und auf eine Fahrerlaubnissperre einstellen. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

In der Nacht zu Samstag kam es in Sandhorst, in der Straße "Zum Elgenland" zum Aufbruch eines, auf dem dortigen Parkplatz abgestellten, Pkw. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe des Pkw ein. Wer Hinweise geben kann, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, wendet sich bitte an die Polizei Aurich unter 04941-6060.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunkener entwendet E-Scooter

In der Sonntagnacht kam es in der Norder Innenstadt zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Im Nahbereich konnte ein 29-jähriger Norder mit dem E-Scooter angetroffen werden. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 29-jährige muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Diebstahl und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Diesel aus LKW entwendet

Am Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, wurde in der Burgstraße aus dem Tank eines LKW Diesel entwendet. Der unbekannte Täter nutzte dafür einen Schlauch und saugte damit den Diesel ab. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Norden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter 04931 - 921 0 entgegen.

Sonstiges

Groothusen - Brand einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle

In Groothusen in der Gemeinde Krummhörn kam es am Samstag zu einem Vollbrand einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle. Gegen 10 Uhr morgens geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Lagerhalle am Groothuser Maarweg, in welcher vorrangig Heu und landwirtschaftliche Geräte gelagert wurden, in Vollbrand. Durch das Feuer wurde die ländlich gelegene Lagerhalle in großem Umfang beschädigt. Weitere Gebäude waren nicht brandbetroffen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren mit zahlreichen Kräften und Fahrzeugen im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Schadenshöhe wird derzeit im sechsstelligen Bereich beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Alkoholisiert mit Fahrrad

Am Samstagnachmitttag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Carolinensieler Straße in Wittmund aufgrund eines gestürzten Radfahrers zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass ein 48-jähriger aus dem Raum Schortens alkoholisiert mit seinem Fahrrad verunfallt war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zur weiteren Untersuchung wurde der Radfahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 48-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren dafür verantworten.

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 03:20 Uhr im Zuge von verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine bislang unbekannte Person schlug einem 32-jährigen aus dem Bereich Jever unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt. Der 32-jährige aus Jever wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter 04462-9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell