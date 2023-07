POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37589 Kalefeld, Zeit: Mittwoch, 19.Juli 2023, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 20.Juli 23, 10:00 Uhr. Eine 38-Jährige Kalefelderin erhielt ein Schreiben vom Amtsgericht Göttingen mit einer Zahlungsaufforderung in Höhe von 800.- Euro. Diesen Betrag sollte sie jedoch auf ein in Polen befindliches Konto überweisen. Zudem gab sich der Verfasser ...

mehr