Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Überweisungsbetrug, Verdacht der Amtsanmaßung

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, Zeit: Mittwoch, 19.Juli 2023, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 20.Juli 23, 10:00 Uhr. Eine 38-Jährige Kalefelderin erhielt ein Schreiben vom Amtsgericht Göttingen mit einer Zahlungsaufforderung in Höhe von 800.- Euro. Diesen Betrag sollte sie jedoch auf ein in Polen befindliches Konto überweisen. Zudem gab sich der Verfasser des Briefes als Amtsrichter aus. Gesamtsituation kam der Kalefelderin verdächtig vor und sie erschien im Polizeikommissariat Bad Gandersheim. Es wurde nun festgestellt, dass ein versuchter Überweisungsbetrug und ein Verdacht der Amtsanmaßung vorlag. Ein Vermögensschaden ist nicht eingetreten und die strafrechtlichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell