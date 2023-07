Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Fahrzeugteil/ Katalysator

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Parkplatz der Paracelsus Klinik. Zeitraum: Mittwoch, 28. Juni 2023,10:10 Uhr, bis Samstag, 15. Juli 2023, 10:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich gewaltsam an einem geparkten PKW VW Polo,schwarz,zu schaffen und entwendeten den Katalysator. Es entstand Entwendungsschaden von ca. 600.-Euro. Anwohner aus der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße/ Schanzenstieg/Am Kantorberg werden gebeten, eventuelle verdächtige Wahrnehmungen von Personen und Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390 zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Kat-Diebstahl aufgenommen.

