Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mercedes beschädigt und davongefahren

Eine erhebliche Beschädigung hat ein Unbekannter am Mittwochvormittag zwischen 8.15 Uhr und 10.45 Uhr an einem Mercedes auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Georg-Zimmerer-Straße hinterlassen. Als der Fahrer des beschädigten Wagens nach dem Einkaufen an seinen Pkw zurückkam, fand er einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro vor. Nachdem sich der Verursacher offensichtlich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun das Polizeirevier Sigmaringen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Storzingen

Autofahrer kommen auf glatter Fahrbahn von Straße ab

Auf winterglatter Fahrbahn sind am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr zwei Autofahrer auf der L 218 zwischen Storzingen und der B 463 von der Fahrbahn abgekommen. Ein 20 Jahre alter VW-Fahrer geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Auf rund 7.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der zur nahezu gleichen Zeit an dem Opel einer 31-Jährigen entstand. Sie war mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und ebenfalls mit der Leitplanke kollidiert. Beide Unfallfahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Sigmaringen / Stetten am kalten Markt

Mehrere Autofahrer alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Weil sie sich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt haben, müssen drei Autofahrer nach Verkehrskontrollen am Mittwochabend mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. Zwei 29- und 60-Jährige, die von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen in der Laizer Straße und in der Hornsteiner Straße gestoppt wurden, überschritten den gesetzlichen Grenzwert für Alkohol, der bei 0,5 Promille liegt. Bei der Kontrolle eines 37-Jährigen in der Storzinger Straße in Stetten am kalten Markt schlug der Drogenvortest positiv auf Marihuana an.

