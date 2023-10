Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Gefährliche Körperverletzung

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Freitagmittag (20.10.) und Mittwochmittag (25.10.) in der Böcklerstraße beide amtlichen Kennzeichen FD-LS 174 von einem VW Golf IV. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nacht zu Sonntag (29.10.) im Bereich Mittelstraße gelang es der Polizei Fulda, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dort gegen 3.30 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, die sich in die Brauhausstraße, Höhe Parkhaus und in die Straße "Am Stockhaus" verlagerte. In der Brauhausstraße wurde ein 23-jähriger Mann aus Lauterbach durch einen Schnitt am Oberschenkel und Schlagen ins Gesicht, in der Straße "Am Stockhaus" ein 20-Jähriger aus Frankfurt am Main durch einen Schnitt an der rechten Hand und Schläge ins Gesicht verletzt. Beide mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Der Polizei Fulda gelang es bei der sofort eingeleiteten Fahndung einen 22-Jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Wer sachdienliche Hinweise - insbesondere zu weiteren Tätern - geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell