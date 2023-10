Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Auto - Einbruch in Bäckerei - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Auto

Bebra. Ein Audi A5 Cabriolet wurde in der Nacht zu Montag (30.10.) Ziel unbekannter Täter. Mit einem noch unbekannten Werkzeug zerschnitten sie das Stoffverdeck des Autos und verursachten so etwa 2.000 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand der Pkw auf einem Privatparkplatz in der Nürnberger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld. Zwischen Samstagnachmittag (28.10.) und Montagmorgen (30.10.) brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Straße "Am Markt" ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und flüchteten wenig später ohne Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung. An der Eingangstür des Geschäfts entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-MN 500 eines weißen Sprinters stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (28.10.) und Montagabend (30.10.). Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Brandenburger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

