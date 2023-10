Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl von Elektrogeräten - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Montag (30.10.) eine Scheibe eines grauen VW Polo ein. Hierdurch verursachten sie rund 300 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Röntgenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Elektrogeräten

Alsfeld. Zwischen Freitagmittag (27.10.) und Montagvormittag (30.10.) entwendeten bislang unbekannte Täter ein Samsung Galaxy A32 und ein Samsung Galaxy Tablet A8 aus einem Bürogebäude in der Bahnhofstraße. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Am Montag (30.10.) stahlen Unbekannte, zwischen 12 Uhr und 19.15 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen VB-SK 2406 eines schwarzen Seat Ibiza. Im Tatzeitraum stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Am Brennerwasser". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell