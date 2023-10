Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickbetrug - Zeugenaufruf - Motorroller gestohlen - Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Trickbetrug - Zeugenaufruf

Herbstein. Am Donnerstag (26.10.), zwischen 14.50 Uhr und 15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Hessenstraße einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kaufte die Dame zunächst ein Getränk und gab anschließend vor, sich einen hohen dreistelligen Geldbetrag wechseln lassen zu wollen. Als der Kassierer ihr das Geld wechselte, verwickelte sie den Angestellten in mehrere Geldwechselabläufe in deren Verlauf sie auf bislang unbekannte Art und Weise unbemerkt mehrere hundert Euro erbeutete. Die Unbekannte kann als etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit dunklen Haaren und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit soll sie eine helle Langarmbluse mit Muster, einen dunklen, langen Rock, schwarze Lederschuhe und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Lauterbach. Ein Kleinkraftrad des Herstellers Jinan mit dem Kennzeichen 183 JNV stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (27.10.), gegen 20 Uhr und Samstagnachmittag (28.10.), gegen 17.30 Uhr. Zur Tatzeit stand der Roller in der Langgasse und war nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mittels Lenkradschloss gesichert. Das gestohlene Zweirad hat einen Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Alsfeld. Am Samstagabend (28.10.), gegen 18.15 Uhr, trat ein bislang unbekannter Jugendlicher einen 68-jährigen Mann aus Alsfeld in der Landgraf-Hermann-Straße plötzlich und aus noch unklarer Ursache von hinten in den Rücken. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stürzte der Alsfelder daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter kann als circa 15 bis 16 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, mit kurzen, schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit sei er mit einer rund zehnköpfigen Personengruppe unterwegs gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Zwischen Sonntag (22.10.) und Samstag (28.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße ein. Durch Einschlagen mehrerer Fensterscheiben gelangten die Täter in das Gebäude, dessen Räume sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Einbrecher hinterließen außerdem etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell