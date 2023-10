POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Versuchter Einbruch in Wohnung

Fulda (ots) - Fulda. Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen, dem 29. Oktober gegen 05.30 Uhr. Ein 40-jähriger Mann aus Büdingen befuhr mit seinem PKW Audi die Magdeburger Straße aus Fahrtrichtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Fulda Innenstadt. Etwa in Höhe des ...

