POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 - Fahrbahnsperrung - 5 Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bad Hersfeld (ots)

Knüllwald - Am Sonntagabend (29.10.) kam es gegen 20.45 Uhr auf der A7, Kassel-Fulda, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld/West, in Fahrtrichtung Süden zu einem folgenreichen Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. In Höhe der Betriebsumfahrung Völkershain befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Pfungstadt im dreispurigen Bereich mit seinem Mercedes den linken Fahrstreifen. In einer leichten Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen und touchierte dort den Porsche eines 55-jährigen aus Möhnesee. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die Böschung. Der Mercedes geriet aufgrund seiner Geschwindigkeit noch weiter nach rechts, fuhr ebenfalls in die Böschung und prallte in die angrenzende Lärmschutzwand, von der er wieder in Richtung Fahrstreifen abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Mercedes mehrfach und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Der nachfolgende 32-jährige Fahrer eines Audi aus Gießen konnte dem verunfallten Fahrzeug nicht mehr ausweichen und fuhr dem Mercedes in die Fahrerseite. Der Fahrer des Mercedes wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Porsche und des Audi erlitten leichtere Verletzungen. Die beiden Mitfahrerinnen im Audi, eine 22-jährige aus Gießen und eine 37-jährige aus Wetzlar, wurden schwer verletzt. Alle Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge wurde die A 7 in Fahrtrichtung Fulda komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf auf etwa 87.000 Euro geschätzt. Um 01.20 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

