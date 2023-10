Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 - Fahrbahnsperrung in Fahrtrichtung Kirchheim

Völkershain - Am Sonntagabend (29.10.2023) ging gegen 20.45 Uhr die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall auf der A7, südliche Fahrtrichtung, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld/West ein. Ersten Mitteilungen zufolge kam es zwischen drei Pkw zum Verkehrsunfall. Durch das Unfallgeschehen wurden mehrere Personen teilweise schwer verletzt. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Einsatz- und Rettungskräfte sowie die Feuerwehr sind an der Unfallstelle eingetroffen. Ein Rettungshubschrauber wird in Kürze an der Unfallstelle eintreffen. Die A7 ist derzeit aufgrund der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Kirchheim gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Kassel wird an der Anschlussstelle Homberg/Efze abgeleitet. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird zeitnah nachberichtet.

