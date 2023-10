Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 49 gegen 14.30 Uhr zwischen Flensungen und Ruppertenrod zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein aus Grünberg stammender 25jähriger Fahrer war nach derzeitigen Erkenntnissen zur Unfallzeit in Richtung Alsfeld unterwegs und kam aus bisher ungeklärten Gründen zunächst auf die rechte Fahrbahnbankette, verlor dort die Kontrolle über seinen Pkw, geriet so über seine eigene Fahrspur auf die Straße zurück und letztendlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Pkw eines 47-jährigen aus Niedernhausen. Dieser Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei Unfall verletzt und mussten jeweils mittels Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wurden die Personen leicht verletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf 30.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Da zudem Betriebsstoffe ausgetreten waren, musste neben der Feuerwehr Mücke auch die Straßenmeisterei Homberg hinzugezogen werden. Neben den Rettungskräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war auch die Polizei Alsfeld mit einem Streifenwagen vor Ort.

Marco Boppert, PHK

Polizeidirektion Vogelsbergkreis -Pst. Alsfeld-

