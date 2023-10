POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda (ots) - Zusammenstoß Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (26.10.). Eine 53-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 20:25 Uhr die Kohlhäuser Straße in nördliche Richtung und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in die Mainstraße abbiegen. Hierbei kam es aus noch unklaren Gründen zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Kohlhäuser Straße in südliche Richtung befuhr. Verletzt ...

mehr