POL-OH: Abkühlende Feuerschale in der Küche - CO-Warner verhindert Schlimmeres

Fulda (ots)

Kämmerzell. Am frühen Samstagmorgen (28.10.2023) kam es gegen 01.20 Uhr zu einem Einsatz einer Rettungswagenbesatzung bei einem medizinischen Notfall im Stadtteil Kämmerzell. Bei den Maßnahmen der Rettungssanitätern vor Ort meldeten sich plötzlich der mitgeführte CO-Warner, der in der Wohnung einen erhöhten Kohlenstoffmonoxidwert anzeigte. Umgehend wurden alle Bewohner aus dem Wohnhaus nach draußen verbracht und die Feuerwehr verständigt, um die Ursache festzustellen. Schnell konnte durch die Feuerwehr in der Küche die Ursache festgestellt werden. Die Bewohner hatten am Abend eine Feuerschale auf dem Balkon entzündet, die sie anschließend zum Abkühlen in die Küche gestellt hatten. Von dort breitete sich das farb-, geruch- und geschmacklose toxische Gas zunächst unbemerkt im Wohnbereich aus und brachte so den CO-Warner der Sanitäter zur Auslösung. Der gemessene Wert war glücklicherweise nur leicht erhöht und nicht lebensgefährlich. Die Bewohner konnten nach einer gründlichen Durchlüftung des Hauses durch die Feuerwehr und einem Checkup durch die Rettungssanitäter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

