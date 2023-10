POL-OH: Rücknahme - Vermisster 52-jähriger aus Eichenzell wieder aufgefunden

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Schenklengsfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag (24.10.) an einer Zugangstür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kreuzweg" in Oberlengsfeld. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere ...

