POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld

1. Bad Hersfeld - Am Mittwoch (25.10.2023) befuhren eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau und ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. in dieser Reihenfolge gegeg 07.35 Uhr die B27 aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung B62, der dortigen Abbiegespur musste die Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 51-jährige Beifahrerin der Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

2. Bad Hersfeld - Am Mittwoch (25.10.2023) in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw eines 63-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld (schwarzen Pkw Fiat Punto) in der Straße "Hanfsack". Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

