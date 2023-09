Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtrag zur Vermisstensuche im Bereich Longkamp - Vermisster wieder aufgetaucht

Longkamp (ots)

Der seit Montagabend in Longkamp vermisste Mann ist am Mittwochmorgen wieder aufgetaucht. Die Suchmaßnahmen des Polizeipräsidiums Trier unter Einbindung der Feuerwehr, der Rettungshundestaffel und eines Polizeihubschraubers mussten am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr aufgrund der Dunkelheit eingestellt werden. Am frühen Mittwochmorgen meldete sich der Vermisste selbstständig in seinem nahen Umfeld, so dass er wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Ermittlungen zu seinem ungeklärten Aufenthalt dauern an.

