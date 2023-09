Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche in Schulen, Sachbeschädigungen

Daun (ots)

Im Zeitraum 22.09.2023 bis 25.09.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu den Schulen im Dauner Stadtgebiet.

Hier wurde in die Realschule+ in der Schulstraße in Daun eingebrochen. Im Inneren des Anwesens wurden die Räumlichkeiten durchsucht und vorgefundene Laptops und Bargeld entwendet.

Im Bereich des Thomas-Morus-Gymnasiums versuchten die Täter ebenfalls in das Anwesen einzudringen, was ihnen augenscheinlich nicht gelang.

Ferner wurde im Bereich des TMG in Daun ein Graffiti durch bisher unbekannte Täter aufgebracht.

Durch die spezialisierten Kriminalbeamt*innen der Polizeiinspektion Daun wurden die Tatorte spurentechnisch gesichert.

Weitere Angaben können bisher nicht getätigt werden. Zeug*innen, welche Angaben zu den hier beschriebenen Sachverhalten machen können, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.

